Quanto guadagna Gudmundsson

Albertsi prevede sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. L'ala del Genoa ha catturato l'attenzione di diversi club sia in patria che all'estero, conin Italia, e persino l', tutti interessati al giocatore. La Fiorentina ha tentato di acquistarlo già a gennaio con due proposte da circa 25 milioni di euro ciascuna, ma entrambe sono state respinte. Il Genoa è consapevole che potrebbero arrivare nuove offerte durante l'estate e ha già fissato un prezzo al di sotto del quale non intende scendere.Il Genoa vuole guadagnare il massimo dall'eventuale cessione di, per questo a inizio stagione hanno rinnovato il contratto allungando la scadenza al 30 giugno 2027. I rossoblù volevano evitare di rischiare di doverlo cedere a un prezzo di saldo o ancora peggio perderlo a zero, così le parti hanno allungato il rapporto con relativo aumento dell'ingaggio: Gudmundsson infatti è passato da uno stipendio di 750mila euro all'attuale di 1,2 milioni di euro netti più bonus.