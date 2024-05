Laaveva deciso da tempo di separarsi da Massimiliano, nonostante l'impatto negativo che questa scelta avrebbe avuto sul bilancio del 2023-24, già in condizioni critiche. La perdita prevista al 30 giugno si avvicina ai 200 milioni di euro. Questa cifra è influenzata non solo dai danni derivanti dall'assenza dalle competizioni europee, ma anche dall'accantonamento di circa 15 milioni di euro per l'esonero dello staff tecnico di Allegri.Tuttavia, ci sono due possibili strategie per attenuare questo onere finanziario: rivalersi sull'ex allenatore per giusta causa o definire un accordo di transazione che riduca la spesa relativa all'ultimo anno di contratto. Queste opzioni potrebbero aiutare a mitigare l'impatto economico della decisione sul bilancio del club.