Non ci sono più dubbi:sarà il nuovo allenatore dellaa partire dal 1° luglio 2024. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la firma del contratto è prevista per la prossima settimana a Lisbona, in Portogallo, dove risiede la famiglia dell'ex allenatore del Bologna. Motta ha portato il Bologna in Champions League dopo 61 anni di assenza. Il suo contratto con la Juventus avrà una durata triennale, con scadenza al 30 giugno 2027. L'ingaggio del tecnico italo-brasiliano sarà di circa 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus che potrebbero portare la cifra fino a 5 milioni.