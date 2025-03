Juventus, quanto costerebbe l'esonero di Thiago Motta

AFP via Getty Images

In caso di sconfitta contro la, non è da escludere un possibile ribaltone in casa, con il nome di Robertoche potrebbe guadagnare quota.L'ex tecnico del Bologna ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da 3,5 milioni netti annui più bonus. Considerando il costo lordo e un possibile esonero a fine stagione, il divorzio da Motta peserebbe sulle casse bianconere per circa 15 milioni di euro. A questa cifra andrebbero poi aggiunti gli stipendi del suo staff, portando il totale vicino ai 20 milioni di euro.

Ma il costo dell’operazione non si fermerebbe qui. Se la Juventus decidesse di separarsi da Motta per mancata qualificazione alla Champions League, dovrebbe fare i conti anche con un mancato incasso di circa 30 milioni di euro, tra premi UEFA e perdita del 4° posto in Serie A. A tutto ciò si sommerebbe il compenso del nuovo allenatore.Un investimento oneroso che la dirigenza dovrà valutare con attenzione prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro della panchina bianconera.