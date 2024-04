Quanto guadagna Massimiliano Allegri



Ultima chiamata per Massimilianocontro la Lazio nella semifinale di andata della Coppa Italia 23/24 contro la? Il rischio c'è, l'ombra di Montero aleggia sul tecnico bianconero . Le voci su un possibile esonero non si placano, specie dopo l'ennesima battuta d'arresto contro la Lazio.Prima di lui c'era Josè, il cui matrimonio con lasi è interrotto prima della fine della stagione. 7 milioni netti per l'ex Milan, che corrispondono a 12,95 milioni lordi per un quadriennale firmato nell'estate del 2021, dopo che si era chiusa la parentesi disulla panchina bianconera.Alla luce degli ultimi risultati, non certo da Vecchia Signora come la conosciamo, il tecnico è finito in bilico. Lasi è improvvisamente complicata nonostante la Juventus sia ancora terza, ma con le concorrenti che abbaiano rumorosamente. In caso di ribaltone clamoroso ladovrebbe pagare al tecnico compensi per circa(di cui 3,2 per gli ultimi tre mesi della stagione 2023/24 e 12,95 milioni per l’intera stagione 2024/25). In caso di addio del tecnico le parti si aggiorneranno per chiarire le cifre sulla buonuscita. Se sarà esonero allora la Juventus dovrà versare tutta la cifra a Massimiliano Allegri.