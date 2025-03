Quanto costerebbe esonerare Thiago Motta?

Tutto passa da Firenze, anche il futuro diprobabilmente. Le risposte si chiamano risultati però. C'è però da analizzare attentamente quanto costerebbe un eventuale esonero del tecnico bianconero. Lo ha scritto l'edizione odierna di Tuttosport:La cifra per la separazione si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. A cui andrebbe aggiunto ancora l'ingaggio del nuovo tecnico. Quindi si tratterebbe di un'ulteriore spesa per una società che non vorrebbe fare altri aumenti di capitale.