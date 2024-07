Juventus-Cabal: la cifra

Accelerata della Juventus per Juan Cabal. Sorpasso nei confronti dell'Inter che trattava il difensore colombiano. La Juventus è vicina ad accogliere il rinforzo per la difesa dall'Hellas Verona.I bianconeri stanno definendo tutti i dettagli per arrivare alla chiusura della trattativa con il Verona: affare impostato sulla base di un'operazione tra i 10 e i 12 milioni di euro (bonus inclusi), riferisce Sky Sport. Accordo a un passo, con la Juventus che batte la concorrenza dell'Inter che pochi giorni fa aveva incontrato in sede gli agenti colombiani del difensore, mostrando tutto il proprio interesse nei confronti del classe 2001.