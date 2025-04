Juventus, quanto costa Renato Veiga

AFP or licensors

Renato Veiga si è subito fatto notare nei suoi primi mesi in bianconero. Personalità, leadership e qualità tecniche lo hanno reso un punto di riferimento nella costruzione dal basso della Juventus, guadagnandosi la fiducia di staff e compagni. Il suo impatto è stato tale che il club vorrebbe trattenerlo anche oltre la scadenza del prestito, prevista per luglio.Tuttavia, la situazione contrattuale complica i piani di Cristiano Giuntoli. L’operazione con il Chelsea non prevedeva alcuna opzione per il riscatto e ora da Londra arrivano segnali poco incoraggianti. L’allenatore Enzo Maresca è intenzionato a riportare il portoghese alla base, ritenendolo un elemento utile per la prossima stagione.

Inoltre, il Chelsea sarebbe disposto a valutare una cessione definitiva solo davanti a un’offerta da almeno 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dalla Juventus.Giuntoli, consapevole del valore del giocatore, sta cercando soluzioni alternative, come il rinnovo del prestito per un’altra stagione. Ma la trattativa con il club inglese si preannuncia complessa. Intanto, alla Continassa si continua a sperare: Veiga ha convinto tutti, e l’obiettivo è trattenerlo a Torino.