Juventus, quanto costa Osimhen?

AFP via Getty Images

Al termine di questa stagione, Victor Osimhen si siederà intorno a un tavolo con il suo agente, Roberto Calenda, e il Napoli per decidere il suo futuro. Il Galatasaray resta in corsa e fa parte delle sue preferenze, ma i 75 milioni della clausola rescissoria sono fuori portata per il club turco. Da mesi, Osimhen è nell'orbita del Manchester United e continua a rappresentare un'opzione anche per la Juventus, grazie al rapporto di stima reciproca con Cristiano Giuntoli. Sullo sfondo, si fanno avanti anche Arsenal e Chelsea, entrambe protagoniste annunciate del prossimo mercato estivo, alla ricerca di un grande numero 9 per rafforzare il proprio attacco.