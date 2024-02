Lasi concentra su Mattia, attaccante della Lazio, come riportato da Tuttosport questa mattina. Il direttore sportivo bianconero Giuntoli lo considera il sostituto ideale di Chiesa. Il contratto di Zaccagni con la Lazio scade nel 2025 e le trattative per il rinnovo sono bloccate dall'estate scorsa. Le promesse non mantenute da Lotito riguardo all'adeguamento dello stipendio e la mancata comunicazione con il procuratore hanno raffreddato i rapporti. Così la Juventus ha individuato un'opportunità.Nell'estate scorsa, Lotito aveva fissato un prezzo elevato per il giocatore, non meno di 40 milioni, rendendo difficile qualsiasi trattativa. È improbabile che cambierà idea, nonostante la situazione contrattuale diversa rispetto all'anno scorso. Con la Juventus e la Fiorentina interessate, Zaccagni ha ora due pretendenti. Se il blocco delle trattative continuerà, è probabile che il numero di club interessati aumenterà prima dell'estate.