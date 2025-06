Juventus, quanto costa Laporte

Redazione Calciomercato

Aymeric Laporte è sempre più vicino alla Juventus. Il difensore franco-spagnolo, attualmente in forza all’Al Nassr, sarebbe uno dei nomi più caldi sul taccuino di Comolli per rinforzare la retroguardia bianconera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex centrale del Manchester City avrebbe già manifestato la propria disponibilità a ridursi sensibilmente l’ingaggio pur di tornare a giocare in Europa, elemento che testimonia la sua voglia di rilancio in un calcio più competitivo.Il cartellino di Laporte è valutato circa 10 milioni di euro dal club saudita, una cifra ritenuta abbordabile dalla Juventus, che sta valutando con attenzione l’operazione. L’affare potrebbe rappresentare un’opportunità low cost per rinforzare il reparto difensivo con un giocatore di esperienza internazionale, capace di adattarsi a diversi moduli e con una conoscenza approfondita del calcio europeo.

La dirigenza bianconera studia il colpo, cercando di capire i margini per affondare il colpo già nelle prossime settimane. Laporte, dal canto suo, resta in attesa: il suo desiderio è chiaro, e Torino potrebbe presto diventare la sua nuova casa calcistica.