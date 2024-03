L'agente di Carlosè intervenuto ai microfoni di As per parlare del suo assistito. Il centrocampista di proprietà del Southampton, arrivato a gennaio alla Juventus in prestito con diritto di riscatto ha dichiarato: "Era fine gennaio, avevamo già chiesto alla società di essere ceduti per giocare di più e avevamo alcune opzioni con il Nottingham, con il Lione e con il Marsiglia. E si stava parlando anche con gente dell'Everton. La domenica prima della chiusura del mercato sono andato a Londra per esplorare tutte queste opzioni e nel mezzo mi ha chiamò la Juventus. Andai così dal Southampton e stabilimmo le condizioni di uscita. Lunedì sera ho chiamato al telefono la Juventus che mi promise avrebbe presentato un'offerta il giorno dopo. Fu così: alle 8.30, ricevetti sul cellulare un'offerta ufficiale della Juventus e in un giorno abbiamo effettuato l'operazione."Non so cosa potrà accadere".