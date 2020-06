1









La Juve va a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Come scrive Il Corriere di Torino i primi due nomi sul taccuino di Fabio Paratici sono Raul Jimenez del Wolves e Arkadiusz Milik del Napoli. Per il primo il club inglese chiede non meno di 60 milioni di euro mentre Milik costa tra i 40 ed i 50 milioni di euro ma gli azzurri non vogliono inserire contropartite nella trattativa. Con il contratto in scadenza nel 2021 però il Napoli non potrà tirare troppo la corda. Arek "ascolta con interesse le sirene bianconere", scrive Il Corriere di Torino.