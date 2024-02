cambiaso uomo di cuore pic.twitter.com/Hn45io7MxK — alirz J (@egomelancholia) February 25, 2024

L'ha definito così, Danielenel post partita, il suo gol e la conseguente vittoria contro il Frosinone. Una boccata d'aria dopo che la Juventus era stata in apnea, senza riuscire a fare risultato, senza riuscire a rialzare la testa e dare un senso alla seconda parte di stagione.Sì, ma quanto contava la vittoria oggi, contro il Frosinone? Non servono le parole per raccontarlo, basti vedere un video condiviso dai tifosi bianconeri sui social, un video che è già virale, e mostra l'esultanza di Dusanal gol di Rugani. Pazza, irrefrenabile, una gioia che emerge da dentro per poi deflagrare fuori e sostituisce tutti i dubbi, la frustrazione che fin lì si erano accumulati.Non solo Vlahovic, però. Anche Cambiaso che, si sdraia a terra e scoppia in lacrime, dimostra quanto contasse questa vittoria.