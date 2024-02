Laha registrato una riduzione dei costi, passando dai 295 milioni di euro della stagione precedente ai 273,3 milioni nella stagione 2023/24. Questo calo è parte di un piano più ampio della società per ridurre i debiti entro la fine della stagione, fissata al 30 giugno prossimo.Grazie a un indice di qualità maggiore, la dirigenza della Juventus si sentirà più libera di agire sul mercato estivo e di effettuare investimenti significativi. L'obiettivo primario rimane quello di rinforzare il centrocampo, con il nome di Alcaraz che potrebbe essere preso in considerazione se il giocatore dovesse continuare a impressionare nei prossimi sei mesi. Tuttavia, anche altri profili sono stati presi in considerazione.Sul fronte sportivo, l'obiettivo principale della Juventus è ottenere la qualificazione alla UEFA Champions League e al Mondiale per Club del 2025. Questi traguardi sono di fondamentale importanza per il club, sia a livello finanziario che prestigioso, e la squadra lavorerà duramente per raggiungerli nella stagione in corso.