Juventus, quanti sono gli infortuni stagionali

Una lista di infortunati sempre più lunga

La stagione dellacontinua a essere segnata da un fattore comune che, sin dal ritiro estivo, sta influenzando sia le scelte di Thiago Motta sia il rendimento complessivo della squadra: gli infortuni. Alla Continassa, le porte del JMedical sembrano non chiudersi mai e, anche in vista della sfida contro il Cagliari, la situazione non migliora. Se da un lato arriva la buona notizia della convocazione di Douglas Luiz, dall’altro si registra un nuovo stop: Nicolò Savona ha riportato un fastidio muscolare alla coscia destra e non sarà disponibile.

Un problema di gestione?

L’infortunio di Savona è il 25º della stagione, il secondo per lui, e si aggiunge a quelli di Veiga, Kalulu, Bremer, Cabal e Milik, tutti ancora ai box. Il dato è allarmante: su una rosa di 27 giocatori, solo nove non hanno avuto problemi fisici rilevanti. Inoltre, i bianconeri hanno già accumulato 177 giornate di campionato saltate per infortunio, come sottolinea calciomercato.com.A preoccupare è anche l’alto numero di recidive: sette giocatori hanno subito più stop, spesso per lo stesso problema. La gestione dei recuperi e il calendario fitto sono fattori critici per Motta e il suo staff, alla prima esperienza con una squadra impegnata in Europa.