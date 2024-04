Il rendimento dellanelle ultime 12 partite di campionato è stato al di sotto delle aspettative, con solo due vittorie ottenute. Questo periodo di tempo, dal 27 gennaio fino ad oggi, ha visto la squadra bianconera conquistare solo 12 punti su 36 disponibili, con un bilancio di due vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte.Leottenute sono state entrambe di misura: una contro il Frosinone, arrivata in pieno recupero alla fine di febbraio, e l'altra contro la Fiorentina, avvenuta un paio di settimane fa. Il ruolino di marcia complessivo della Juventus in questo periodo è stato deludente, con una media di un punto a partita.Questi risultati sono in netto contrasto con le prestazioni precedenti della Juventus, che aveva perso solo una volta (contro il Sassuolo) fino a quel momento. Al contrario, l'Inter, prossima campione d'Italia, è riuscita a raccogliere ben 32 punti nello stesso arco di tempo, accumulando un vantaggio di 20 punti sulla Juventus in classifica.