Lapotrebbe assicurarsi un posto per la prossima Champions League già nella gara di domani sera dello stadio Olimpico di Roma contro la squadra allenata da Daniele De Rossi. Per l'aritmetica qualificazione alla Champions della prossima stagione, in cui parteciperanno cinque squadre italiane infatti, mancherebbero soltanto tre punti alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. La gara dell'Olimpico diventa quindi chiave per raggiungere il primo obiettivo stagionale della Vecchia Signora dopo questa stagione di assenza forzata. Sempre allo stadio Olimpico poi i bianconeri giocheranno la finale di Coppa Italia, altro obiettivo.