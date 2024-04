Lasi sta avvicinando gradualmente al suo obiettivo dichiarato di partecipare alla prossima UEFA. Attualmente terza in classifica con 64 punti, i bianconeri stanno lavorando duramente per garantirsi un posto tra le prime cinque squadre della Serie A, considerando che cinque squadre italiane si qualificheranno per il prestigioso torneo europeo.Ma quanti punti mancano ancora per raggiungere questa soglia cruciale? Per avere la certezza di terminare la stagione tra le prime cinque, la Juventus dovrebbe raggiungere almeno, ossiarispetto ai punti attuali. Questo perché il Bologna, la Roma e l'Atalanta, le squadre che attualmente si trovano alle loro spalle in classifica, possono rispettivamente raggiungere al massimo 77, 78 e 73 punti. È importante considerare che la quota potrebbe essere inferiore a causa degli scontri diretti e della possibilità che le rivali perdano punti nelle prossime partite.