Saranno cinque le squadre italiane che il prossimo anno prenderanno parte alla Champions League. Al momento però in Serie A soltanto l'Inter ha la certezza di avere un posto nella massima competizione europea della prossima stagione. In seguito alla vittoria della Roma nel recupero con l’Udinese la quota per l’aritmetica qualificazione in Champions è arrivato aAl Milan ne mancano 2 per arrivare a quota 71.mentre il Bologna deve farne altri 8. La Roma, come l’Atalanta, deve vincerle tutte per difendere il suo quinto posto.