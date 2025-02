Juventus, quanti infortuni sono arrivati in stagione? Il dato è allarmante

AFP via Getty Images



Quanti infortuni ha avuto la Juventus in questa stagione

Lasta vivendo una stagione caratterizzata da un problema ricorrente che, fin dal ritiro estivo, sta influenzando le scelte diAlla Continassa, infatti, l'infermeria continua a essere molto frequentata e, in vista della sfida contro il Cagliari, alla buona notizia del ritorno tra i convocati di Douglas Luiz si è contrapposto l'ennesimo stop, questa volta per Nicolò Savona. Ne scrive Calciomercato.com.Il giovane terzino ha riportato un fastidio muscolare alla coscia destra e non è partito con la squadra per la Sardegna. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, come confermato dal comunicato ufficiale del club.Attualmente in infermeria si trovano anche(lesione al tendine plantare),(lesione al tendine del muscolo semimembranoso),(entrambi con lesione del legamento crociato) e(lesione al polpaccio).



I recuperi dagli infortuni

Su una rosa di 27 giocatori, solo nove non hanno subito infortuni di rilievo: i portieri Di Gregorio e Pinsoglio, oltre a Gatti, Locatelli, Yildiz, Mbangula e i nuovi arrivati di gennaio Kelly, Kolo Muani e Alberto Costa. Il dato più preoccupante riguarda le 177 giornate di campionato complessivamente saltate dai giocatori bianconeri in questa stagione 2024/2025, un numero che incide pesantemente sulla continuità della squadra.Ciò che desta maggiore preoccupazione è l'elevato numero di ricadute e la gestione del recupero degli infortunati. Ben sette giocatori hanno subito più di un infortunio nel corso della stagione e, in almeno tre casi, il problema si è ripresentato sulla stessa zona già lesionata. La Juventus si trova a dover affrontare un calendario fitto di impegni, con poco tempo per recuperare tra una partita e l'altra.Questo aspetto rappresenta una sfida non solo per Thiago Motta, ma anche per il suo staff tecnico, composto da Hugeux, Dossou-Yovo, Lozano, Collinet, Garcia e Colasante. Per tutti loro, questa è la prima esperienza con una squadra impegnata in competizioni europee durante l'intera stagione, un fattore che potrebbe aver inciso sulla gestione atletica dei giocatori. Sarà fondamentale trovare soluzioni efficaci per arginare questa problematica e garantire maggiore continuità nelle prestazioni della squadra.