La squalifica Uefa di quest’anno ha obbligato la Juve a giocare solamente due competizioni (campionato e coppa), ma nel 2024-25 dovrà affrontarne addirittura cinque: campionato, coppa, Supercoppa, Champions (senza la tradizionale sosta di gennaio) e Mondiale all’inizio dell’estate. Una gioia per le paytv, con la Juve che sarà in campo ogni tre o quattro giorni. Ma Giuntoli, al quale Elkann ha affidato ufficialmente il futuro, sa che questa rosa non può bastare per districarsi su più impegni e di livello superiore, sottolinea il Corriere dello Sport, anche perché la prossima sarà l’annata calcistica più lunga di sempre, partendo dagli Europei e dalla Coppa America che coinvolgeranno una parte sostanziosa della rosa già questa estate: Szczesny, Bremer, Danilo, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa, Yildiz e Milik. Restando alle sole gare con il club, i calciatori passerebbero dall’attuale limite massimo di 43 partite a un minimo garantito di 51 se i bianconeri dovessero uscire subito da tutti i tornei ai quali si sono qualificati.