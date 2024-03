Sono pochi idi un allenatore esonerato (o dimesso) dallaa stagione in corso. Se ne contano nove in totale, nella lunga storia bianconera: Puppo (1956/57), Brocic (1958/59), Amaral (1963/64), Carniglia (1969/70), Lippi (1998/99), Ranieri (2008/09) e Ferrara (2009/10). Marcello, nello specifico,decise di salutare la squadra dopo una sconfitta contro il Parma arrivata alla decima partita di un ciclo in cui si contò una sola vittoria. Una striscia, questa, purtroppo simile a quella attuale di Massimiliano, sul quale alla Continassa sono sicuramente in corso le riflessioni del caso