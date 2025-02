Juventus, quante volte Vlahovic è finito in panchina finora

AFP via Getty Images

Era già successo con Vlahovic. Prima gli elogi, per metterlo al centro della scena. Poi l'ultima immagine: DV9 che si alza dalla panchina, diretto negli spogliatoi, dopo aver capito che a Como non avrebbe giocato nemmeno un minuto. Poi è tornato, ha festeggiato. È stato il primo ad abbracciare Kolo Muani dopo il 2-1, un gol che vale più dei tre punti, che scava tra le insicurezze della Juve alla ricerca di ossigeno puro.Ma Dusan? Perché nessuno parla più di lui? In realtà, Thiago Motta ci pensa. Eccome. Magari per la Champions. O per le prossime gare, quando vorrà più peso offensivo e affiancherà il bomber di oggi a quello di ieri.

La gestione, però, resta discutibile. Si salva solo perché c'è stata la vittoria. Con un pareggio o una sconfitta, sarebbe stata bersagliata di critiche. È la solita, vecchia storia. E, come raccontava Agatha Christie, ormai non si tratta più di indizi: quattro panchine consecutive sono una prova certa. Vlahovic, al momento, è fuori dal progetto di Thiago Motta.