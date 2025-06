Juventus, quante soddisfazioni dal settore giovanile

AFP/Getty Images

Da Juventus.com:Sono state 4 le gare ufficiali andate in scena nella settimana, corta, del 3-8 giugno 2025. Gare che hanno visto coinvolte l'Under 19 e l'Under 15 femminili e l'Under 17 e l'Under 16 maschili.Di seguito il recap, squadra per squadra!UNDER 19 FEMMINILELa stagione 2024/2025 dell'Under 19 femminile bianconera si chiude con un altro splendido successo: le giocatrici guidate da Marco Bruzzano superano 4-0 le pari età della Fiorentina e si aggiudicano la finale della Coppa Italia Primavera Femminile. Un successo targato Zamboni, Bellagente, Santarella e Di Bello.

UNDER 17 FEMMINILEUn'altra splendida vittoria, dopo quella della scorsa settimana, per la squadra di Luca Scarcella che si è imposta 7-2 tra le mura amiche contro le pari età dell'Hellas Verona in occasione della seconda giornata del girone di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato di categoria. A segno per le bianconere: Volpini, autrice di cinque reti, Copelli e Campi.UNDER 17 MASCHILEVittoria esterna importante per la squadra di Matteo Cioffi nella gara di andata dei quarti di finale play-off del campionato di categoria. I bianconeri, sul campo dei pari età del Cagliari, si impongono 1-2 grazie alle reti di Repciuc e Ceppi. Non basta agli isolani, a evitare la sconfitta, la marcatura del momentaneo 1-1 di Pietropaolo in avvio di ripresa.UNDER 16 MASCHILEFinisce con un pirotecnico 2-2 la gara di andata della semifinale play-off tra i padroni di casa della Roma – e la Juventus Under 16 di Claudio Grauso. I bianconeri passano due volte in vantaggio – prima con Paonessa e poi con Corigliano –, ma la formazione giallorossa ha il merito di rientrare in partita in entrambe le circostanze. Di Dal Bon la rete del momentaneo 1-1 e di Di Marino la marcatura del definitivo 2-2, al minuto 45 della ripresa.UNDER 15 FEMMINILEDopo la netta vittoria nella gara di andata contro le pari età del Sudtirol, la squadra allenata da Mirko Lombardo si è imposta anche tra le mura amiche nella sfida di ritorno dei quarti di finale della Fase Nazionale del campionato di categoria contro le pari del Sudtirol. Un netto cinque a zero per le bianconere a segno con cinque marcatrici differenti: Oliva, Bosco, Marco, Battocchio e Boi.