Ultime giornate di campionato per la, che dopo la trasferta di Roma ospiterà la Salernitana domenica 12 maggio alle ore 18; il penultimo turno si giocherà a Bologna il 18 maggio e il campionato dei bianconeri terminerà il 25 maggio in casa contro il Monza. Tuttavia, la partita più importante, da cerchiare in rosso sul calendario, è la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma mercoledì 15 maggio alle 21. Mancano allora meno di 25 giorni al finale di stagione, quando Allegri darà il rompete le righe. Vedremo se darà l'appuntamento anche alla prossima stagione.