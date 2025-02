Ci sarà tempo per giudicare, per capire. Per vedere ancora, come nelle corse di Alberto Costa: il portoghese è segnalato in ritardo di condizione e Motta gli dedica molte attenzioni, parlando con lui tanto, tantissimo, soprattutto ora che il campo è solo un prato verde su cui non ha ancora la possibilità di scorrere liberamente.Un giorno, però, ci riuscirà, quando la terra tremerà molto meno sotto gli scarpini di chi indossa la maglia bianconera. A prescindere da ciò, il mercato, anche se raffazzonato, è già diventato un asset importante per la squadra di Motta, che ha subito avuto le idee chiare su come sfruttare al meglio gli uomini e i calciatori a sua disposizione.