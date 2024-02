Djalò e Alcaraz in campo con la Juventus: quando li vedremo?

Pronti a essere "lanciati"? Calma, direbbe Allegri. E in parte l'ha confermato pure in conferenza stampa : per Alcaraz e Djalò, un po' di pazienza, ci vorrà. Un pochino, eh. Giusto il tempo di capire come e quanto impiegarli, soprattutto per l'argentino, che sembra più pronto rispetto al francese a dispetto della data d'arrivo a Torino.Di Charly ha così parlato l'allenatore: "Ragazzo bravo, sta crescendo, ha la capacità di apprendimento molto veloce. Normale, è da due settimane con noi". Perché non è entrato allora lunedì in campo? Semplice, pure qui: "C'era bisogno di altri in campo e sono contento di quanto sta facendo".però si candida sicuramente ad avere un, ora che a centrocampo potrebbe persino aver scavalcato un po' di gerarchie. Con l'attacco con tutti gli effettivi - a parte Kean - a disposizione, Charly potrebbe essere il primo rincalzo in mediana, doveha fatto registrare buone prestazioni, senza però trovare realmente occasioni da gol. Il peso offensivo è quello che di "diverso" porta in dote l'ex Southampton. Quando ce ne sarà bisogno - e ce ne sarà bisogno -, Allegri lo chiamerà in causa.Per quanto riguarda, ecco, risalire le gerarchie della difesa, con il rientro pure di Alex Sandro è piuttosto complicato. I piani di Allegri sono chiari: dietro si dà fiducia a chi sta dando garanzie. Bremer out con il Verona? Tocca al fido Rugani. A sinistra c'è il brasiliano come primo sostituto di Danilo (che rientra dalla squalifica). Insomma: tempo al tempo. A differenza di Charly, Tiago ne ha e ne avrà.