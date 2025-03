Juventus, quando Tudor avrà la squadra al completo: il programma

Quando Tudor avrà la squadra al completo

Il primo giorno di Igor Tudor alla Continassa è stato caratterizzato dalla presenza di pochi giocatori. Uno scenario inevitabile visto che il tecnico croato è diventato il nuovo allenatore dellanel mezzo della sosta per le Nazionali. Tudor è arrivato a Torino nella serata di domenica, quando molti dei suoi futuri giocatori erano in campo o avevano appena disputato l'impegno con la maglia del proprio paese.In totale, settimana scorsa, dopo Fiorentina-Juventus, hanno lasciato la Continassa ben 14 giocatori tra cui calciatori importanti comeAlcuni di loro come Cambiaso sono di già rientrati o lo stanno per fare come Nico Gonzalez, il primo per risolvere i problemi alla caviglia mentre l'argentino per la squalifica nella prima partita disputata dalla Nazionale.

Gli altri bianconeri sono attesi tra oggi e domanial netto degli infortunati -e potrà quindi conoscere personalmente tutti i giocatori della Juventus e ribadire loro quanto già in parte espresso nel primo giorno di allenamento con il discorso che il tecnico ha fatto alla squadra.Tudor non avrà quindi tanti giorni con la Juve al completo per preparare il suo esordio sulla panchina bianconera da capo allenatore ma già comunque sta lavorando per arrivare al meglio al match contro il Genoa, in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium.Dai due centravanti, Kolo Muani e Vlahovic, a giocatori come Yildiz, Gatti e lo stesso Koopmeiners, Tudor li aspetta, sa quanto saranno determinanti per concludere al meglio la stagione e centrare il quarto posto.