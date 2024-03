Nella giornata di oggi alla Continassa il centravanti della Juventus Dusan, che non ha preso parte alla convocazione della sua nazionale per infortunio alla schiena, si è allenato ancora a parte. Prosegue quindi il suo recupero. L'obiettivo della Juventus sembrerebbe quello di riaverlo a disposizione per la gara di Coppa Italia contro la Lazio in programma il prossimo 2 aprile. Nella gara del 30 marzo, sempre contro i biancocelesti, Dusan sarà squalificato, dopo l'espulsione rimediata nel corso della gara contro il Genoa allo Stadium prima della sosta.