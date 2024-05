La squalifica di Nicolòterminerà il 19 maggio, esattamente tra 10 giorni. Dal 20, sarà eleggibile e pronto per Massimiliano Allegri. Se la penultima partita di campionato, contro il Bologna, fosse posticipata al lunedì, Fagioli potrebbe essere convocato. Indubbiamente, sarà disponibile per l'ultima partita contro il Monza. La fine della sospensione arriva in un momento cruciale per la Juventus, offrendo la possibilità di avere un'opzione aggiuntiva in campo per le ultime sfide che determineranno il destino della squadra nella stagione in corso, almeno per quanto riguarda la classifica finale.