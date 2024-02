Juventus, quando torna Kean

Juventus, le ultime sul futuro di Kean

Le domande su Moisecontinuano a circolare, soprattutto tra i tifosi della. La più comune:È ancora alla Continassa, completando il suo percorso di riatletizzazione dopo il problema alla tibia. Ha svolto un programma personalizzato insieme agli altri infortunati, Mattia Perin e Danilo. La domanda cruciale è quando e come tornerà a disposizione di MaxSecondo quanto riporta La Stampa, presto, ma senza forzare. Potrebbe tornare per la trasferta a Napoli il 3 marzo, ma dipenderà da lui.La trattativa con l'è ormai alle spalle: dopo un'intesa, il prestito è sfumato a causa di divergenze sul rientro dall'infortunio. Kean torna alla Juve, determinato a riconquistare il suo posto. La sua motivazione e dedizione in allenamento saranno cruciali per il futuro, compreso un eventuale rinnovo di contratto o una cessione. Questi prossimi mesi saranno fondamentali per lui e per la Juve.