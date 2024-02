Il trasferimento all'Atletico Madrid è saltato a causa della prognosi più lunga del previsto. L'infortunio alla tibia tiene ancora ai box l'attaccante classe 2000 della Juventus Moise. Il bianconero ha ormai da qualche settimana iniziato tra le mura del JTC della Continassa il percorso di riatletizzazione volto al rientro in campo. Tuttavia, stando a quanto riferisce Calciomercato.com il giocatore non farà rientro nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Frosinone, potrebbe ritornare per la gara contro il Napoli ma le sue condizioni saranno valutate gradualmente.