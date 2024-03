L'assenza diè sicura in vista della prossima sfida contro il Genoa e molto probabile anche per la partita successiva contro la Lazio, che si terrà all'Olimpico sabato 30 marzo 2024 alle ore 18. Il centravanti polacco sta lavorando per recuperare in tempo per la partita contro la Fiorentina, ma se non sarà in grado di farlo, il suo rientro potrebbe essere rimandato al derby contro il Torino.La mancanza di Milik rappresenta una perdita significativa per la squadra, ma l'obiettivo principale è garantire il suo completo recupero prima di farlo scendere in campo. Il club sta monitorando da vicino la sua condizione fisica e sta prendendo le decisioni necessarie per assicurare un recupero efficace e duraturo.Nonostante l'assenza di Milik possa rappresentare una sfida per la squadra, ci sono altri giocatori pronti a prendere il suo posto e a dare il loro contributo per ottenere risultati positivi nelle prossime partite. Resta da vedere come la squadra si adatterà e quali strategie verranno adottate per affrontare le sfide senza il loro centravanti principale.