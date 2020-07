Giorgio Chiellini è sempre più vicino al ritorno in campo. Il capitano bianconero è stato costretto al forfait anche contro il Torino ma come confermato da Maurizio Sarri il suo rientro in campo è sempre più vicino. "​Tanto Giorgio quanto lo staff juventino in queste settimane hanno optato per la massima cautela - scrive Tuttosport -. Del tipo: meglio tornare in campo più tardi, ma stando veramente bene. Chiellini ha sperato di trovare posto in panchina già domani nel derby, ma alla fine ha prevalso la prudenza. E così, a meno di nuovi rinvii, il centrale toscano tornerà disponibile subito dopo il Torino. Ossia per la trasferta di San Siro contro il Milan del prossimo martedì 7 luglio".