Juve-Fiorentina

Nella giornata di ieri c'è stato un altro stop in casa Juventus a centrocampo. Charly Alcaraz si è infortunato al bicipite femorale della coscia destra e sarà assente per i prossimi impegni della squadra ( QUI il comunicato del club). Un infortunio che si aggiunge a quello di Rabiot, senza dimenticare le condizioni di Mckennie, che potrebbe tornare a disposizione per l'Atalanta.Alcaraz sarà rivalutato tra 10-15 giorni come ha comunicato la Juventus. Passeranno quindi diverse settimane prima di rivederlo in campo. Lo stop, come riferisce Tuttosport, rischia di essere almeno di un mese. Guardando al calendario, l'argentino potrebbe recuperare per la sfida contro la Fiorentina, difficile che possa farcela per l'andata di Coppa Italia con la Lazio.