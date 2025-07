Juventus, quando torna Cabal?

3 ore fa



Se Gleison Bremer corre spedito verso il rientro in campo e mette nel mirino il ritorno totale per la prima di campionato quella in programma contro il Parma discorso differente sembra essere quello di Juan Cabal. L'esterno colombiano ha rimediato lo stesso infortunio di Bremer ma con la nazionale e circa 40 giorni dopo. Il recupero prosegue spedito, esattamente come quello di Gleison, la sensazione come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport è quella di rivederlo in campo circa un mese e mezzo dopo rispetto a quando rivedremo Gleison, i tempi di recupero infatti dorrebbero essere simili.