Juventus, quando torna Bremer

Gleison Bremer continua a lavorare duramente per tornare al top della forma dopo la lesione al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Anche durante le vacanze, il difensore brasiliano della Juventus non si è fermato: lo testimoniano le immagini pubblicate sui social, dove appare impegnato in esercizi specifici con pesi per rafforzare il ginocchio, test aerobici con maschere e sedute tecniche sul campo. Il suo obiettivo è chiaro: essere pronto per il debutto stagionale del 24 agosto contro il Parma.Il piano di rientro è già tracciato: Bremer si presenterà il 24 luglio alla Continassa per l’inizio della preparazione ufficiale e partirà il 2 agosto con la squadra per il ritiro in Germania. Dopo aver già fatto un graduale rientro seguendo la squadra negli Stati Uniti e figurando nella lista per il Mondiale per Club, ora punta con decisione alla Serie A.

Lo staff medico bianconero resta comunque prudente. Nonostante i segnali positivi, la Juventus vuole evitare ricadute, seguendo tempi e carichi di lavoro programmati. Ma la sensazione è che il rientro in campo sia davvero vicino.