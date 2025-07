Juventus, quando torna Bremer

Gleison Bremer si prepara a rientrare a Torino dopo le vacanze trascorse in Brasile, tra affetti familiari e allenamenti nella sua palestra personale, dove le foto appese raccontano i momenti più importanti della sua carriera. Un messaggio d’incoraggiamento ricevuto da un amico, che gli augura una stagione ricca di successi, accompagna simbolicamente il difensore brasiliano verso una nuova annata che si preannuncia fondamentale.Bremer rientrerà a Torino con qualche giorno d’anticipo rispetto al raduno ufficiale della Juventus, fissato per il 24 luglio. In questo modo potrà svolgere test fisici, valutare la propria condizione atletica e riprendere confidenza con il campo dopo il lungo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la scorsa stagione.

Il primo appuntamento cerchiato è la sfida amichevole contro la Reggiana, in programma il 2 agosto, che rappresenterà un test importante per misurare il suo stato di forma. Il vero obiettivo di Bremer, però, resta il debutto in Serie A del 24 agosto contro il Parma. Un appuntamento chiave per dimostrare di essere tornato al top e riconquistare un ruolo da protagonista nella nuova Juventus di Igor Tudor.