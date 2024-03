Eccellenti novità per lariguardo a Carlos: l'argentino ha partecipato a una porzione dell'allenamento di squadra, aprendo così la prospettiva di un suo ritorno tra i convocati. Dopo il recupero dall'infortunio muscolare, Charly potrebbe essere pronto per essere incluso nella lista per la prossima partita di Coppa Italia, la semifinale di andata contro la Lazio. Questo segnerebbe un notevole rinforzo per la squadra, aggiungendo opzioni preziose al reparto e aumentando le possibilità di successo in campo.