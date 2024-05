Il gol di Gleisoncontro laè stato fondamentale per la vittoria della squadra. Questo gol, il terzo stagionale per il difensore brasiliano, assicura alla Juventus il controllo del proprio destino in vista della qualificazione alla Champions League. Questo è un dettaglio di enorme importanza, specialmente a tre giornate dalla fine del campionato. Bremer ha commentato: "Volevamo la vittoria e dobbiamo continuare a lavorare. Sono contento della prestazione, ma dobbiamo assicurarci rapidamente la qualificazione alla Champions League. Allegri era arrabbiato perché abbiamo rischiato nel finale con un'uscita palla. Ora dobbiamo concentrarci sulla Champions".Il ritorno in, sia dal punto di vista sportivo che da quello del mercato e dei rinnovi contrattuali. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha confermato questa priorità nel pre-gara dell'Olimpico: "I rinnovi di Rabiot e McKennie? Al momento pensiamo solo a tornare in Champions. Stanno facendo bene, e parleremo del loro futuro alla fine della stagione. Abbiamo avuto un avvio di stagione positivo, ma il ritorno è stato al di sotto delle aspettative". Ne scrive Gazzetta.