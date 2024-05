Il difensore ha messo in mostra le proprie abilità non solo conquistando la nazionale, ma anche attirando l'attenzione dei principali club europei. La Juventus, vista la nuova prospettiva del giocatore brasiliano, che ha giocato 34 partite su 34 in Serie A e ha dimostrato una costanza di prestazioni notevole, non può certo ignorare il suo cambiamento di status.Le considerazioni della Juventus riguardo a questo giocatore sono sia di natura economica che tattica. Durante l'estate del 2022, la Juventus aveva investito 50 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, su Bremer. Tuttavia, le valutazioni attuali del difensore brasiliano di 27 anni sono aumentate, anche se la sua clausola rescissoria, prevista tra i 60 e i 70 milioni di euro, entrerà in vigore solo dalla prossima estate.Nella scorsa stagione,è stato impiegato sia in una difesa a quattro che in una a tre, ma il suo rendimento migliore è stato ottenuto quando è stato schierato come difensore centrale in un modulo a tre. Anche se è presto per immaginare l'assetto tattico della Juventus nella prossima stagione, l'adattabilità del giocatore brasiliano a diverse soluzioni tattiche è un aspetto da considerare attentamente.