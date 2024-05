Quando scade il contratto di Rabiot

Ci risiamo. Lae Adriensi ritrovano nuovamente a trattare per il rinnovo del contratto. Lo scorso anno, dopo lunghe discussioni, le parti avevano trovato un accordo per prolungare il contratto del centrocampista francese di un'altra stagione. Ora, con la scadenza imminente, la dirigenza bianconera è al lavoro per cercare di convincere Rabiot a restare a Torino. Le trattative sono in corso, con entrambe le parti desiderose di trovare un nuovo accordo che possa garantire la continuità del giocatore nella squadra. La Juventus spera di chiudere positivamente le negoziazioni per assicurarsi ancora il contributo di Rabiot.Il contratto di Rabiot con la Juventus scade il 30 giugno 2024.