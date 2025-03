Juventus, quando sarà annunciato Tudor?

Getty Images

Tudor-Juventus: quando ci sarà l'annuncio?

Tutte le strade portano a..ha scelto di cambiare allenatore in corsa per provare a centrare la qualificazione in Champions League. Nelle ultime ore il club bianconero ha accelerato decidendo di non aspettare altro tempo e cambiare guida tecnica, cercando di dare una svolta alla stagione prima che sia troppo tardi.Ora che è stata fatta la scelta, non si torna più indietro e si tratta solo di capire le tempistiche con cui ci sarà il cambio in panchina con il comunicato sull'esonero di Thiago Motta e poi l'annuncio di Tudor come nuovo tecnico bianconero. Da domani la squadra tornerà ad allenarsi alla Continassa e nei prossimi giorni ci sarà il rientro dei giocatori impegnati con le Nazionali.

Sono ore quindi caldissime in questo senso perché sabato ci sarà una partita molto importante in chiave Champions, come d'altronde lo saranno tutte le prossime. Arriverà all'Allianz Stadium il Genoa e in panchina, a meno di clamorosi cambi di scena, ci sarà Tudor. Come riferisce Tuttosport, il croato sarà annunciato a stretto giro. Si parla di 24/48 ore.