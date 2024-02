Moiseha affrontato recentemente un problema alla tibia che ha sollevato preoccupazioni riguardo al suo recupero e al suo stato di salute. Inizialmente, lo staff medico della Juventus aveva rassicurato sul suo ritorno imminente, ma successivamente ulteriori esami effettuati durante i test contro l'Atletico Madrid hanno rivelato un tempo di recupero più lungo del previsto, stimato intorno a. Questo ha messo in luce la necessità di precauzione per evitare ulteriori complicazioni e garantire la salute del giocatore.Kean ha sottolineato l'importanza di non forzare il suo rientro in campo, poiché ciò avrebbe potuto peggiorare la situazione e mettere a repentaglio anche la sua partecipazione agli Europei. Inoltre, ha voluto chiarire che non vi è alcun risentimento nei confronti del suo agente, Alessandro Lucci, bensì una grande fiducia e un'ottima collaborazione. Le visite mediche effettuate a Madrid hanno fornito una maggiore comprensione delle condizioni di Kean, che ora si sente sereno e tranquillo riguardo al suo percorso di recupero.