salterà anche Lecce–Juve. Come riportato da Tuttosport, l’esterno argentino non è ancora pronto al rientro. Lo staff medico e Thiago Motta puntano a recuperarlo completamente per Juve-Bologna, il prossimo incontro di Serie A. Gonzalez, assente dall'1-2 contro il Lipsia del 2 ottobre, potrebbe tornare a disposizione sabato 7 dicembre per la sfida contro il Bologna. Thiago Motta spera di riavere l'attaccante per rafforzare il reparto offensivo, dove la sua presenza è molto attesa.