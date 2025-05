Juventus, quando può tornare Koopmeiners

Getty Images

Teun Koopmeiners continuerà a rimanere ai margini del gruppo bianconero a causa dell’infiammazione al tendine che da giorni lo costringe a un lavoro differenziato. Il centrocampista olandese non sarà a disposizione di Igor Tudor per la delicata sfida di domenica 5 maggio contro il Bologna, valida per la corsa Champions League.L’ex Atalanta, uno dei giocatori chiave del centrocampo juventino, ha svolto anche oggi lavoro personalizzato, con lo staff medico che monitora quotidianamente le sue condizioni. La sua assenza rappresenta una perdita pesante per Tudor, che dovrà fare a meno della sua qualità e capacità di inserimento.

L’obiettivo dello staff tecnico e sanitario è chiaro: riportare Koopmeiners in condizione per il prossimo impegno della Juventus, quello contro la Lazio, previsto per il weekend successivo. Il recupero completo non è garantito, ma i prossimi giorni saranno decisivi per valutarne l’eventuale convocazione. A Torino si lavora con cautela per evitare ricadute, ma anche con la speranza di riavere presto a disposizione uno dei protagonisti della stagione.