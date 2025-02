AFP via Getty Images



Juventus, quando può tornare Douglas Luiz?

Chi non era nella Juventus nella spedizione di ieri ad Eindhoven è il centrocampista brasiliano classe 1998. Il centrocampista ex Aston Villa è rimasto a Torino a proseguire il recupero dall'infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato nella gara di andata allo Stadium contro il PSV che lo ha costretto a saltare la sfida sia contro l'Inter che quella di Eindhoven. Quando può tornare però a disposizione di Thiago Motta?Il centrocampista brasiliano corre verso il rientro in campo. Graduale per evitare ricadute ma che dovrebbe essere previsto tra la trasferta di Cagliari e la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli dell'Allianz Stadium.