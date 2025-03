Juventus, quando possono tornare Cambiaso e Douglas Luiz

AFP via Getty Images

Buone notizie per lain vista delle prossime sfide di campionato.e Andrea, assenti nella gara contro il Genoa, dovrebbero tornare a disposizione per il big match contro la Roma. I due giocatori sfrutteranno la prossima settimana per lavorare sul recupero e rientrare gradualmente in gruppo.L’assenza di Douglas Luiz e Cambiaso rappresenta un’importante defezione per Igor Tudor, chiamato a gestire la rosa in un momento cruciale della stagione. Il centrocampista brasiliano è considerato un tassello chiave per il gioco bianconero, mentre Cambiaso si è rivelato un elemento prezioso per la fascia.

L’obiettivo dello staff medico è garantire un pieno recupero senza rischi, per permettere ai due giocatori di essere al 100% nella sfida contro la Roma. Nel frattempo, Tudor dovrà trovare le soluzioni migliori per affrontare il Genoa senza di loro, affidandosi alle alternative presenti in rosa.