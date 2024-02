Quando Allegri diceva che la Champions é l'obiettivo minimo

Ha suscitato polemiche, soprattutto tra i tifosi sul web, la dichiarazione disull'obiettivo Champions, nell'ultima conferenza stampa pre Juventus-Frosinone - "Obiettivo minimo? No, minimo no. Sono realista. La società mi ha chiesto: l'obiettivo è la Champions. Non minimo. Cominciamo a usare bene l'italiano. Futuro legato ai risultati? La Juventus è stata e lo è anche ora, una società che sarà pronta per programmare il futuro. Scanavino, Giuntoli e Manna programmeranno il meglio per la Juventus. Io, anzi tutti, dobbiamo pensare e lavorare senza farci distrarre da quello che sarà l'anno prossimo sul raggiungimento dell'obiettivo. E' la cosa più importante, avere le spalle larghe. Cercando di vincere domani".Le parole di Massimilianoin conferenza stampa il 19 agosto 2023, prima della partita contro l'Udinese che ha aperto la stagione in corso:RISPETTO A DUE ANNI FANon è mai l'anno zero. Ogni anno si lavora per migliorare il precedente. Cambiano i giocatori, poi. Direi che bisogna lavorare su ciò che abbiamo con caratteristiche diverse. Sarò soddisfatto se avrò lavorato bene con la squadra ottenendo risultati. Quali? Inutile a stare a fare i titoli. La Juve lotta per vincere lo scudetto?Ripeto: l'avevamo ottenuto. Facciamo un passetto alla volta. Bisogna crescere, in condizione, mantenere quell'entusiasmo e la voglia di andare a prendersi delle vittorie che passano di settimana in settimana e non più di 3 giorni in 3 giorni".